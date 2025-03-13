Трамп заявил, что США не станут усиливать давление на Россию ради переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть «рычаги давления» на Россию, однако он воздержался от их обсуждения из-за «позитивных» переговоров с Москвой по вопросу урегулирования конфликта с Украиной.
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