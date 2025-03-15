Рогозин назвал Украину психбольным, ломящимся в двери Евросоюза

Леонид Руси

А кто такие психбольные? Это те, кем занимается психиатрия. Она от слова Психея, т.е душа. А душа... понятие из области парапсихологии и религии. Душа... это центр профанации и центр преобразования информационных потоков. Так что душа... понятие космическое, как и дух. дух... это не душа... Дух порывистый, импульсивный и деятельный. Музыка и танец... это дух. А стихи... это душа. И вот в эту душу вселяться могут всякая нечесть... В православных не могут, а в нехристей... легко... Это и есть маниаки и шизофреники...