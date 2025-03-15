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Рогозин назвал Украину психбольным, ломящимся в двери Евросоюза

Рогозин назвал Украину психбольным, ломящимся в двери Евросоюза

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин назвал Украину психически больным, сбежавшим из СССР и ломящимся в двери Евросоюза.

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Комментарии
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Леонид Руси
А кто такие психбольные? Это те, кем занимается психиатрия. Она от слова Психея, т.е душа. А душа... понятие из области парапсихологии и религии. Душа... это центр профанации и центр преобразования информационных потоков. Так что душа... понятие космическое, как и дух. дух... это не душа... Дух порывистый, импульсивный и деятельный. Музыка и танец... это дух. А стихи... это душа. И вот в эту душу вселяться могут всякая нечесть... В православных не могут, а в нехристей... легко... Это и есть маниаки и шизофреники...
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17 час.
Семен Демин
Рогозину не откажешь в логике.
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14 час.
Геннадий Бережнов
Они отравленные с детства Бандерой! А вот ЕС хочет их принять в свой огород - это психически больные, но это которые из власти! Вот только что они будут с ней делать-кормить и восстанавливать! Своих проблем у них нет.
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8 час.
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