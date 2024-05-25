Политик Вагенкнехт призвала главу МИД ФРГ Бербок не искажать заявления Путина

Немецкий политик Сара Вагенкнехт посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок внимательно читать прессу, перечитать высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина и не искажать его заявления.
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