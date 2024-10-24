Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Вопли загнанной в угол крысы»: Что стоит за предложением Зеленского не бить по энергообъектам

«Вопли загнанной в угол крысы»: Что стоит за предложением Зеленского не бить по энергообъектам

  «Вся политическая верхушка на Украине находится в ступоре» Зеленский в интервью Financial Times заявил, что прекращение взаимных атак на энергетические объекты может стать важным шагом на пути к завершению военного конфликта на Украине.

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Комментарии
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Надежда
Нам необходимо быть начеку, эти твари могут своими речами просто усыплять нашу бдительность и ударить по РФ, а фашингтонские хозяева укрхунты скажут: &quot;Это не мы, они сами...&quot;!((😡
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14 час.
ч
чвсатпкьл
Ля-ля-ля тополя. 🤣😂
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10 час.
Юрий Золотарев
Пшол НАХН, сволочь!!! Били и бить будем, пока ВСЯ бандеровская срань не передохнет!!
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1 час.

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