«Вопли загнанной в угол крысы»: Что стоит за предложением Зеленского не бить по энергообъектам

«Вся политическая верхушка на Украине находится в ступоре» Зеленский в интервью Financial Times заявил, что прекращение взаимных атак на энергетические объекты может стать важным шагом на пути к завершению военного конфликта на Украине.
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