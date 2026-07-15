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Учёные: уровень Каспийского моря может снизиться на 20 метров к концу XXI века

Учёные: уровень Каспийского моря может снизиться на 20 метров к концу XXI века

По словам учёных, обмеление водоёма привело к проблемам с судоходством и отступлению береговой линии от населённых пунктовС 1996 по 2025 год площадь Каспийского моря уменьшилась на 28 644 квадратных метра, что составляет 7,4% от показателей 1996 года.

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