Учёные: уровень Каспийского моря может снизиться на 20 метров к концу XXI века

По словам учёных, обмеление водоёма привело к проблемам с судоходством и отступлению береговой линии от населённых пунктовС 1996 по 2025 год площадь Каспийского моря уменьшилась на 28 644 квадратных метра, что составляет 7,4% от показателей 1996 года.