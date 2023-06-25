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Иркутская нефтяная компания монетизирует попутный газ

Иркутская нефтяная компания монетизирует попутный газ

Иркутская нефтяная компания (ИНК) в режиме опытного применения запустила гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области.

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