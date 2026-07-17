Куда вложить деньги при сборке ПК: процессор или видеокарта?

Сборка или апгрейд компьютера с ограниченным бюджетом — это всегда поиск компромисса. Мне хорошо знакомо это чувство, когда хочется и чтобы новейшие игры летали на ультра-настройках, и чтобы система не захлебывалась в рабочих задачах.