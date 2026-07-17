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Наука и Техника

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Куда вложить деньги при сборке ПК: процессор или видеокарта?

Куда вложить деньги при сборке ПК: процессор или видеокарта?

Сборка или апгрейд компьютера с ограниченным бюджетом — это всегда поиск компромисса. Мне хорошо знакомо это чувство, когда хочется и чтобы новейшие игры летали на ультра-настройках, и чтобы система не захлебывалась в рабочих задачах.

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