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Автоинспекторы и представители общественности Кабардино-Балкарии провели акцию «Будь заметнее на дороге!»

Акция «Будь заметнее на дороге» в рамках общереспубликанского профилактического декадника «Каникулы, дорога, дети!», состоялась на детских площадках и возле спортивного комплекса «Геолог».

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