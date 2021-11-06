Автоинспекторы и представители общественности Кабардино-Балкарии провели акцию «Будь заметнее на дороге!»

Акция «Будь заметнее на дороге» в рамках общереспубликанского профилактического декадника «Каникулы, дорога, дети!», состоялась на детских площадках и возле спортивного комплекса «Геолог».
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