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Алексей Сорокин заявил, что РФС сохранил приличные отношения с УЕФА и ФИФА

Алексей Сорокин заявил, что РФС сохранил приличные отношения с УЕФА и ФИФА

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин заявил, что у России сохранились хорошие отношения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федераций футбола (ФИФА) после отстранения.

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