Когда закончится СВО: прогноз со сроками и названием победителя по специальным расчетам от математика-пророка Ольга БезродняяМногих волнует вопрос, когда завершится специальная военная операция, и в поисках ответа все чаще обращаются к прогнозам, основанным на математических расчетах.