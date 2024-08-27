Когда закончится СВО: прогноз со сроками и названием победителя по специальным расчетам от математика-пророка Ольга БезродняяМногих волнует вопрос, когда завершится специальная военная операция, и в поисках ответа все чаще обращаются к прогнозам, основанным на математических расчетах.
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