На фоне нескольких громких случаев обрушений в жилых домах в центре Петербурга в Фонде капремонта перестановки.
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На фоне нескольких громких случаев обрушений в жилых домах в центре Петербурга в Фонде капремонта перестановки.