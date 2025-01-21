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Царьград

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Сапёр в зоне СВО рассказал, кто за ним присматривает во время разминирования

Сапёр в зоне СВО рассказал, кто за ним присматривает во время разминирования

На счету у гвардии прапорщика ВС России сотни разминированных вражеских мин и снарядов, а также десятки спасённых жизней.

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Амара Карпова
🙏🙏🙏
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