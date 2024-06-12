В этот праздник мы говорим слова благодарности тем, кто защищал и защищает нашу Родину! Кто делает все, чтобы небо над нашими головами было спокойным! Спасибо всем солдатам за отвагу.
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В этот праздник мы говорим слова благодарности тем, кто защищал и защищает нашу Родину! Кто делает все, чтобы небо над нашими головами было спокойным! Спасибо всем солдатам за отвагу.