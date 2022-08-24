Bloomberg заявил о возможных скидках для Азии на российскую нефть

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look Агентство Bloomberg утверждает, что Россия предложила некоторым азиатским странам поставки нефти с большой скидкой для противодействия западной инициативе об установке потолка цен на энергоресурсы.
Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look Агентство Bloomberg утверждает, что Россия предложила некоторым азиатским странам поставки нефти с большой скидкой для противодействия западной инициативе об установке потолка цен на энергоресурсы.
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