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Bloomberg заявил о возможных скидках для Азии на российскую нефть

Bloomberg заявил о возможных скидках для Азии на российскую нефть

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look Агентство Bloomberg утверждает, что Россия предложила некоторым азиатским странам поставки нефти с большой скидкой для противодействия западной инициативе об установке потолка цен на энергоресурсы.

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