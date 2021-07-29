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Экс-директор нефтезавода в Кизляре уклонился от налогов на сумму более 400 млн рублей

Бывший директор нефтеперерабатывающего завода "Терек" в Кизляре (Дагестан) не уплатил в бюджет более 400 млн рублей, сообщила ТАСС прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах Елена Усачева.

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