Экс-директор нефтезавода в Кизляре уклонился от налогов на сумму более 400 млн рублей

Бывший директор нефтеперерабатывающего завода "Терек" в Кизляре (Дагестан) не уплатил в бюджет более 400 млн рублей, сообщила ТАСС прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах Елена Усачева.