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Число погибших в результате обрушения подъезда в Шебекино увеличилось до пяти

Число погибших в результате обрушения подъезда в Шебекино увеличилось до пяти

Одна из пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Шебекино скончалась в больнице. Таким образом, общее число погибших в результате случившегося выросло до пяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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