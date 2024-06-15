Число погибших в результате обрушения подъезда в Шебекино увеличилось до пяти

Одна из пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Шебекино скончалась в больнице. Таким образом, общее число погибших в результате случившегося выросло до пяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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