В Петербурге вступил в силу запрет на электросамокаты

Ограничения установлены в восьми районах города. В нескольких районах Северной столицы с 17 июня запрещено пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в том числе велосипедами с электродвигателем, моноколесами.
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