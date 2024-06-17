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В Петербурге вступил в силу запрет на электросамокаты

В Петербурге вступил в силу запрет на электросамокаты

Ограничения установлены в восьми районах города. В нескольких районах Северной столицы с 17 июня запрещено пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в том числе велосипедами с электродвигателем, моноколесами.

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