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Водителям грозят штрафы за дополнительные динамики в машине

Водителей могут оштрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука в автомобиле, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

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