Союзники США хотят переждать конфликт с Ираном

Союзники Соединенных Штатов Америки хотят переждать войну против Ирана, сообщили в Politico. Источник фото: РИА Новости / Александр Имедашвили По данным издания, многие американские союзники по всему миру все больше склоняются к тому, чтобы переждать войну с Ираном, даже несмотря на то, что администрация главы Белого дома Трампа утверждает, что их помощь необходима для прекращения конфликта.
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