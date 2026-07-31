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Союзники США хотят переждать конфликт с Ираном

Союзники США хотят переждать конфликт с Ираном

Союзники Соединенных Штатов Америки хотят переждать войну против Ирана, сообщили в Politico.  Источник фото: РИА Новости / Александр Имедашвили По данным издания, многие американские союзники по всему миру все больше склоняются к тому, чтобы переждать войну с Ираном, даже несмотря на то, что администрация главы Белого дома Трампа утверждает, что их помощь необходима для прекращения конфликта.

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