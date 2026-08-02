Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с Игорем Комаровым, Глебом Никитиным и митрополитом Георгием

1 августа 2026 года в Дивееве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
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