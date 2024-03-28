МВД: изъятые из «Крокуса» видеозаписи помогли вычислить машину террористов

Машину, на которой скрылись исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», удалось установить с помощью видеозаписей, изъятых из горящего концертного зала подмосковными полицейскими, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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