МВД: изъятые из «Крокуса» видеозаписи помогли вычислить машину террористов

Машину, на которой скрылись исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», удалось установить с помощью видеозаписей, изъятых из горящего концертного зала подмосковными полицейскими, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.