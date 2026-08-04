Сирия перебросила войска к границе с Ираком

Обостряется ситуация на сирийско-иракской границе: несколько дней назад Дамаск уведомил Багдад о зафиксированной активности поддерживаемых Ираном вооруженных формирований и теперь предпринимает ответные действия.
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