Слова Пауэлла “тронули” доходность облигаций США до квартальных рекордов

Доходность казначейских облигаций США в понедельник, коснулась отметки максимума I-го квартала. Рынок ценных бумаг был закрыт в пятницу, не отыграв выход инфляционного показателя PCE и итоги выступления джерома Пауэлла.
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