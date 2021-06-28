В ЕС рассказали о дальнейшей поддержке народа Белоруссии

Евросоюз (ЕС) намерен продолжать укрепление связи, развитие регионального сотрудничества и решение совместных задач с народом Белоруссии вне зависимости от решения правительства страны покинуть европейскую программу «Восточного партнерства».
Евросоюз (ЕС) намерен продолжать укрепление связи, развитие регионального сотрудничества и решение совместных задач с народом Белоруссии вне зависимости от решения правительства страны покинуть европейскую программу «Восточного партнерства».
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