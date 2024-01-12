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Иран 🇮🇷 - 🇷🇺 Россия! Общее всё: проекты, планы и враги

Иран 🇮🇷 - 🇷🇺 Россия! Общее всё: проекты, планы и враги

Юрий Кот Намедни стало известно, что наши страны соединили национальные системы передачи финансовых сообщений.

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Комментарии
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фарид сабиров
А мы еще и плясали под дудучку бабайдена , санкции поддерживали против ДРУЗЕЙ Ирана. Нет не было и не будет у нас Друзей на западе и тем более с амерами. Враги но не по нашей вине. Мы дружелюбный НАРОД, это все гнилая политика запипиденцев
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Виктор Рыбаков
Русский с персом - братья навек!
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