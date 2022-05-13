«Миннесота» Капризова вылетела из плей-офф НХЛ

В шестом матче серии «Уайлд» уступили «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:5. В ночь на 13 мая в Сент-Луисе (штат Миссури, США) прошел шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд».