Блинкен: США будут поддерживать Израиль в противостоянии угрозам Ирана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил, что Вашингтон будет поддерживать еврейское государство в противостоянии любым угрозам, которые исходят от Ирана и его сателлитов.
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