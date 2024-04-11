Блинкен: США будут поддерживать Израиль в противостоянии угрозам Ирана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил, что Вашингтон будет поддерживать еврейское государство в противостоянии любым угрозам, которые исходят от Ирана и его сателлитов.