Володин: комитеты Госдумы проработают с правительством вопрос борьбы с бедностью

© РИА НовостиЧитать ria.ru в Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
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