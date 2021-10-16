Володин: комитеты Госдумы проработают с правительством вопрос борьбы с бедностью

© РИА НовостиЧитать ria.ru в Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».