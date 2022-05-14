Дания забросила Казахстану 7 шайб за первые 2 периода в матче ЧМ по хоккею 2022

Дания забросила Казахстану 7 шайб за первые 2 периода в матче ЧМ по хоккею 2022. Сборная Дании громит сборную Казахстана (7:0) в первом матче на групповом этапе турнира в Финляндии.

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