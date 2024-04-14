Литература: 7 советских книг, которые сегодня стоят целое состояние: Маяковский, Пастернак и другие

В советское время издавалось множество книг, а СССР называли самой читающей страной в мире. При этом часто хорошие книги всегда были в дефиците, особенно ценились фантастика, детективы и приключения, которые пользовались не меньшим спросом, чем классика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии