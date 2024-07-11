Минометчики ВС РФ уничтожили американский АГС Mk-19 с расчетом

Расчет 120-миллиметрового миномета 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил огневую позицию и расчет американского автоматического станкового гранатомета Mк-19 ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
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