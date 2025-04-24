Летние дни так и манят провести время на свежем воздухе

Фото: Shutterstock.com/Озгур Джошкун Лето манит вас провести время на свежем воздухе. Что может быть лучше, чем готовить и наслаждаться едой на открытом воздухе? Уличная еда может превратить обычную трапезу в настоящее событие.
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