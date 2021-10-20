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Как носить "мужские" пиджаки и выглядеть женственно? Учимся у Хейли Бибер

Как носить "мужские" пиджаки и выглядеть женственно? Учимся у Хейли Бибер

Хейли Бибер в Беверли-ХиллзGETTY IMAGES Если на красных дорожках мы чаще видим Хейли Бибер в обтягивающих, подчеркивающих ее безупречную фигуру платьях, то для ежедневных выходов модель как правило выбирает что-то более объемное и комфортное.

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