Энергоинфраструктура пострадала из-за атаки БПЛА в Калужской области

РИА Новости/Константин Михальчевский Энергетическая инфраструктура получила незначительные повреждения при атаке беспилотника в Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
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