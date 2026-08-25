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FiNE NEWS

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В России стартовали продажи Skoda Kamiq из Китая по цене ниже конкурентов

В России стартовали продажи Skoda Kamiq, произведённого на заводах в Китае. Новинка выделяется на фоне конкурентов более доступной ценой и традиционной конструкцией, что делает её привлекательной для покупателей, ищущих практичный и недорогой компактный кроссовер.

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