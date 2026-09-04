Модные тенденции осени 2026: цвета и образы с акцентом на красный

Осенью 2026 года в моду входят мягкие и естественные оттенки, гармонично сочетающиеся с красным цветом, который вновь выходит на первый план.
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