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Бутусов жалуется на кризис в поставках ВСУ главного оружия этой войны

Бутусов жалуется на кризис в поставках ВСУ главного оружия этой войны

Минобороны Украины и Ставка самоустранились от вопросов обеспечения ВСУ дронами и боеприпасами. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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