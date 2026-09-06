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Царьград

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Жители многоэтажек в России начали разводить пчёл на балконах и крышах

Жители многоэтажек в России начали разводить пчёл на балконах и крышах

Горожане занялись пчеловодством в многоэтажках на фоне сокращения сельских пасек. Мёд не уступает сельскому по качеству, однако урбанистическое пчеловодство остается пока уделом энтузиастов из-за низкой рентабельности и сложностей в отношениях с соседями.

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