В правительстве сейчас обсуждают условия продления льготной ипотеки для IT-специалистов — она действует в России до конца 2024 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Цена кадров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В правительстве сейчас обсуждают условия продления льготной ипотеки для IT-специалистов — она действует в России до конца 2024 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Свежие комментарии