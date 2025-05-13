Граждане России со средней зарплатой будут получать пенсию до 31 тыс. рублей

В 2025 году средняя заработная плата по стране достигнет отметки в 102 728 рублей.Граждане России, чей средний заработок достигает 102 тысяч рублей, в перспективе могут рассчитывать на пенсионное обеспечение в размере до 31,6 тысяч рублей.