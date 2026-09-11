Why Mickey Fox From Sheriff Country Looks So Familiar

Wondering why you recognize Mickey Fox on Sheriff Country? The actress behind the role has appeared in beloved sci-fi series and blockbuster franchises.
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