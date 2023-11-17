В Смоленской области сорвали сроки сдачи моста через реку Гжать после ремонта

Ввести в эксплуатацию его должны были в середине ноября Капительный ремонт моста через реку Гжать в Гагаринском районе начался в 2023 году, было определено, что все работы должны быть завершены до середины ноября.
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