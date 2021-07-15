Россияне рассказали, в каких регионах они хотят работать на удаленке

Россияне чаще всего хотят переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи, Казань или МосквуРоссияне чаще всего хотят переехать в Калининград (26%), Санкт-Петербург и Сочи (по 14%), Казань (11%) или Москву (10%) с возможностью работать удаленно.