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Россияне рассказали, в каких регионах они хотят работать на удаленке

Россияне рассказали, в каких регионах они хотят работать на удаленке

Россияне чаще всего хотят переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи, Казань или МосквуРоссияне чаще всего хотят переехать в Калининград (26%), Санкт-Петербург и Сочи (по 14%), Казань (11%) или Москву (10%) с возможностью работать удаленно.

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