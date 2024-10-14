В США впервые за 24 года отправились две гигантские панды из Китая

В США впервые за долгие годы отправились из Китая гигантские панды. Об этом сообщает телеканал CNN. Две трехлетние гигантские панды Бао Ли и Цин Бао были отправлены в Национальный зоопарк Вашингтона из расположенного на юго-западе Китая исследовательского центра в Дуцзяньяне.