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Царьград

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Бузова отменила концерт в Хабаровске из-за стихии

Бузова отменила концерт в Хабаровске из-за стихии

Концерт Ольги Бузовой в Хабаровске отменен из-за непогоды. Град и гроза повредили технику, сделав шоу невозможным.

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