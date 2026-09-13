Бузова отменила концерт в Хабаровске из-за стихии

Концерт Ольги Бузовой в Хабаровске отменен из-за непогоды. Град и гроза повредили технику, сделав шоу невозможным.
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