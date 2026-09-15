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FiNE NEWS

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Опубликовано видео поражения украинского самолёта Ил-76 российским боеприпасом «Ланцет»

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент поражения украинского военно-транспортного самолёта Ил-76 российским барражирующим боеприпасом «Ланцет».

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