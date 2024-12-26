Тренер Ротенберг назвал условие возможного допуска РФ на международные турниры

Главный тренер хоккейного клуба СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал приход администрации избранного президента США Дональда Трампа к власти 20 января 2025 года возможным условием возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
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