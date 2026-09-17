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Татар-информ

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Татарстан вошел в топ-10 регионов по имущественной онлайн-поддержке бизнеса

Татарстан вошел в топ-10 регионов по имущественной онлайн-поддержке бизнеса

Республика Татарстан вошла в топ-10 регионов-лидеров по объему имущественной поддержки малого и среднего бизнеса.

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