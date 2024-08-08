Q-корабли: назад, в будущее Волею командования военно-морских сил Ирана и КСИР на водах Мирового океана появилось судно, которое можно охарактеризовать принципом «Новое – это хорошо забытое старое».
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Q-корабли: назад, в будущее Волею командования военно-морских сил Ирана и КСИР на водах Мирового океана появилось судно, которое можно охарактеризовать принципом «Новое – это хорошо забытое старое».
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