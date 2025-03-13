Стальные заборы: свободный рынок четных металлов в мире начал распадаться

Торговая война затронула весь мировой рынок стали. Хотя началось всё с действий президента США Дональда Трампа, пытающегося тарифами поддержать национальных сталелитейщиков, этому примеру последовали многие другие государства от Европы до Восточной Азии.
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